نقدر تخوفات النواب.. "تشريعية البرلمان": بنود "الفصل غير التأديبي" كفلت الرد على أية ملاحظات

كتب- نشأت علي:

قال النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومقدم تعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، إن الدولة تحارب الإرهاب في كل وقت ومكان، والقانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التي تعاني الإرهاب في الدولة، وإنه لا أحد يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخاه أو أحد أفراد أسرته.

وأضاف بدر، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين: القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وهناك من يبثون أفكارًا مسمومة في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات في القانون، إلا أن بنوده كفلت الرد على أية ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها، وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس جديدًا، وأنه موجود منذ الستينيات.

وتابع بدر: لن يكون هناك استخدام للكيدية، وهناك لجوء للقضاء لرفع أي قرارات كيدية، وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه في النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونية الهدف منه الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري.