Masrawy logo white

نقدر تخوفات النواب.. "تشريعية البرلمان": بنود "الفصل غير التأديبي" كفلت الرد على أية ملاحظات

02:10 م الإثنين 28 يونيو 2021
نقدر تخوفات النواب.. "تشريعية البرلمان": بنود "الفصل غير التأديبي" كفلت الرد على أية ملاحظات

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومقدم تعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، إن الدولة تحارب الإرهاب في كل وقت ومكان، والقانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التي تعاني الإرهاب في الدولة، وإنه لا أحد يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخاه أو أحد أفراد أسرته.

وأضاف بدر، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين: القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وهناك من يبثون أفكارًا مسمومة في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات في القانون، إلا أن بنوده كفلت الرد على أية ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها، وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس جديدًا، وأنه موجود منذ الستينيات.

وتابع بدر: لن يكون هناك استخدام للكيدية، وهناك لجوء للقضاء لرفع أي قرارات كيدية، وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه في النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونية الهدف منه الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري.

مجلس النواب النائب علي بدر قانون الفصل الإرهاب

الخبر التالى:

عقوبات واشتراطات.. ننشر نص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات واقتناء الكلاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
389

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

657

متعافون اليوم

280394

إجمالي الإصابات

16092

إجمالي الوفيات

210052

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:2400 جنيه حدًا أدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية من يناير المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا