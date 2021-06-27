"المجتمعات العمرانية" تكرم نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية السابق لبلوغه سن المعاش

كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، احتفالية تكريم للمهندس محمد أنور، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية السابق، وذلك بمناسبة بلوغه سن المعاش، وتقديراً لجهوده المبذولة طوال فترة عمله.

وأعرب الحضور عن خالص تقديرهم واعتزازهم بالفترة التي قضاها معهم، سواء كزميل أو رئيس في العمل، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في حياته القادمة.

من جانبه أعرب المهندس محمد أنور هلال، عن خالص سعادته لهذا التكريم، وعن أجواء البهجة والسرور التي بدت علي وجوه الحاضرين، متمنياً للحضور دوام التوفيق والرقي في مسيرتهم العملية.

وفي ختام الاحتفالية، تم منح المهندس محمد أنور، درع الهيئة تقديراً لمسيرته المهنية والإنسانية المتميزة.

حضر الاحتفالية كل من المهندس حاتم محمود، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية، والمحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وعدد كبير من زملاء ومرءوسى المهندس محمد أنور، الذين عملوا معه طوال سنوات خدمته في الهيئة خاصة من قطاعي التخطيط والمشروعات والشئون العقارية والتجارية.