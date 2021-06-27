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السيسي: مصر تقدر العراق حكومة وشعبا

12:00 م الأحد 27 يونيو 2021
السيسي: مصر تقدر العراق حكومة وشعبا

استقبال الرئيس السيسي في بغداد

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية وتقدير مصر حكومة وشعباً للعراق ودوره المركزي في المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة.

وصرح راضي بأن الرئيس السيسي شكر الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.​

السيسي العراق الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الثلاثية

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