مصدر بـ"الصحة": حملات التطعيم ضد شلل الأطفال لرفع الحالة المناعية

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن تنفيذ حملة قومية جديدة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال هذه الأونة، يأتي لرفع الحالة المناعية للأطفال دون الـ 5 سنوات؛ للحفاظ على خلو مصر من المرض.

وتستعد وزارة الصحة لتنفيذ حملة جديدة لشلل الأطفال، وسبق أن وجه قطاع الطب الوقائي بالبدء في الإعداد للحملة، على أن يتم تحديث الخطط على كافة المستويات ومراجعة واستكمال تجهيزات سلسلة التبريد والقوى البشرية، وتدريب جميع العاملين بالمستويات المختلفة على أعمال الحملة، وكذلك خطة لتحريك المجتمع.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ سنوات، وكانت آخر حالة جرى تسجيلها في البلاد عام 2004، ثم اعتمدت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من شلل الأطفال عام 2006.

وشدد على أن حملات التطعيم تأتي للحفاظ على ذلك برفع المناعة المجتمعية ضد المرض.

وبدأت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشؤون الصحية في عدة محافظات، فعاليات الجرعة التنشيطية لتطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال، التي تستمر لمدة 3 أسابيع.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت الطعم الذي سيتم إعطاؤه بالحقن وليس بالفم هذه المرة، موضحاً أن الطعم يمنح الطفل مناعة شخصية وليست مجتمعية وبالتالي لن يتم الاقتصار على أبناء المحافظة فقط أو المنطقة المحددة أو المستهدفة وإنما سيتم التطعيم لكل الموجود أثناء مرور الفرق.