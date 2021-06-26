رئيس تطوير العشوائيات: نقل ورش ومحال موجودة بالقاهرة التاريخية إلى منشأة ناصر
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- محمد نصار:
تصوير- علاء أحمد:
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم وضع مخطط متكامل لتطوير منطقة منشأة ناصر خلال السنوات القادمة.
وأضاف صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: منشأة ناصر كان لها مخطط تطوير شامل وتوجد رؤية خاصة بها، ويتم إنشاء مركز حرفي حاليا لنقل ورش ومحال من القاهرة التاريخية.
وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: ويتم تعديل مخططها بشكل مستمر نظرا لطبيعة أرضها الصعبة، ولكن بشكل عام يوجد مخطط خلال 10 سنوات لتغيير شكل منشأة ناصر بالكامل.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان