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غدا.. بدء تسليم 3456 شقة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بـ 6 أكتوبر الجديدة

10:55 ص السبت 26 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم ٣٤٥٦ وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، بمنطقة الـ 800 فدان، بمدينة أكتوبر الجديدة، بقطاعي (ج - د) بداية من غد الأحد ٢٧ يونيو الجاري، وحتى بداية أغسطس المقبل، وذلك استمراراً لجهود الدولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وناشد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، المواطنين الفائزين بالوحدات، الالتزام بالمواعيد المحددة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور.

وأضاف المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز، أنه تم مراعاة عمل جدول التسليم خلال مواعيد مختلفة حفاظاً على الصحة العامة وعدم حدوث تجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

مدينة أكتوبر سكن لكل المصريين عاصم الجزار وزير الإسكان

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