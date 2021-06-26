​​تفاصيل زيارة وفد البرلمان لإبراشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس

كتب- نشأت علي:

استقبل القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة في إبراشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بحضور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من أئمة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، والنائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بالمحافظة.

رحب القمص مينا عزيز، بوفد اللجنة الدينية، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد الوحدة الوطنية والتلاحم والترابط بين نسيج وشركاء الوطن.

ووجه عزيز، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "سعداء بالعقل الذي يدير مصر، مدرك وناضج، ونشكر اللجنة الدينية بمجلس النواب على هذه الزيارة التي نسعد بها، ونحن سعداء بأن محافظتنا البحر الأحمر، تتميز بأنها قلب واحد، وجسد ونسيج واحد، والأزهر والكنيسة في المحافظة يعملان بشكل مشترك في كثير من الأمور وهناك تواصل دائم، كما أن البحر الأحمر هي المحافظة الثالثة التي يباشر فيها بيت العائلة".

من جانبه قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ورئيس وفد اللجنة، إن مصر فيها وحدة وطنية وترابط قوي بين شركاء الوطن.

وتابع: "أتينا لنؤكد المودة والمحبة، وأننا نسيج واحد، لا يمكن أن يأتي حاقد أو حاسد يفرق بيننا على الإطلاق".

وأشار العبد، إلى أن اللجنة الدينية شهدت لأول مرة تولي نائبة مسيحية وكالة اللجنة خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وهي النائبة السابقة أماني عزيز، وفي الفصل التشريعي الثاني، يتولي النائب المسيحي منصف نجيب سليمان، منصب وكيل اللجنة أيضًا، وهناك النائب عماد خليل، عضو في اللجنة أيضًا".

وتابع العبد: "كل همنا مع بعضنا أن نطفئ أي فتنة، ونعضد جهد الدولة، ربنا يديم المودة والمحبة، وستظل مصر دائمًا مترابطة وذات نسيج واحد".

يرأس وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويشارك في الزيارة، النواب: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، وعبير نصار، ودعاء محمد سليمان، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى هويدا صالح خليل أمين اللجنة، وعبدالحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة.