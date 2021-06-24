الري: تأهيل وتبطين 1900 كيلو متر بواقع 760 ترعة في المحافظات

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس شحاتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة انتهت من تأهيل وتبطين 1958 كيلو متر من الترع حتى اليوم بمحافظات الجمهورية، موضحًا أن الجاري 5514 ضمن عمال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

وأضاف إبراهيم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه تم توفير تمويل لـ761 خلال الفترة الجارية، لافتًا إلى أن الإجمالي حتى الآن 8233 كيلو متر من المستهدف تأهيلها حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وأشار رئيس المصلحة، إلى الترع التي تم تأهيلها بالفعل ودخلت الخدمة أثبتت نجاحها فى سرعة وصول المياه إلى النهايات دون عوائق في زمن قياسي ودون إهدار للمياه وأصبح هناك دور مهم على المنتفعين هو أن يحافظوا على نظافة الترع التي تم تأهيلها بعدم إلقاء القاذورات أو معوقات تعوق مرور المياه.

ويُعد هذا المشروع القومي العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومي لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يستهدف تغيير شكل الريف المصري بشكل جذري، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.