نقيب المعلمين يكشف استعدادات النقابة لامتحانات الثانوية العامة

كتب- مينا غالي:

كشف خلف الزناتي نقيب المعلمين، عضو مجلس الشيوخ، أن النقابة ستنظم غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، تضم في عضويتها كل نقباء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بالمحافظات المختلفة، لمراجعة شكاوى المعلمين المشاركين في الامتحانات، وكذلك الاستراحات الخاصة بالمعلمين الذين سيسافرون لمحافظات غير التي يقيمون فيها، من أجل تذليل العقبات أمام الجميع.

وقال الزناتي في تصريحات لمصراوي، إن وزارة التربية والتعليم اتفقت كذلك مع الجهات المعنية لتأمين الامتحانات والمعلمين ضد أي مشاكل أو صعوبات قد يواجهونها داخل اللجان، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا بين النقابة والوزارة بشأن كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الزناتي، أن النقابة تسعى لتذليل كافة العقبات أمام المعلمين المشاركين في الامتحانات وتسهيل عملهم بشكل يليق بدورهم، خاصة وأن ماراثون الامتحانات يشهد كل عام عددًا من الصعوبات التي يتعرض لها المعلمون، وهو الدور المنوط بالنقابة القيام به، حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم على أكمل وجه.

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالنسبة للشعبة الأدبية يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

وبالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والاستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة النهائية المقرر انطلاقها شهر يوليو القادم سيتم تأمينها تماما من جهات سيادية ولا مجال لتسريب الامتحانات، مضيفا أن كل من يدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة التجريبية كاذب.