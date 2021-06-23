حريق هائل بصوب الزراعات المحمية بوزارة الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

تصوير - علاء أحمد:

كشف مصدر مسؤول بالصوب الزراعية، عن اندلاع حريق هائل بقطاع الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل.

وقال في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، أن هذه ليست المرة الأولى التي يندلع حريق بقطاع المحميات الزراعية، حيث وقع حريق بها في مايو الماضي، مشيرا إلى أن سيارات الحماية المدنية ما زالت تحاول السيطرة على الحريق.

وأشار المصد، إلى أن منطقة الحريق تقع بجوار مقر قطاع الزراعات المحمية وبالقرب من قطاع التشجير، بوزارة الزراعة، وتتوافد حاليا قيادات الوزارة لمتابعة الحادث.