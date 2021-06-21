طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في ثالث أيام الدور الأول

كتب - أسامة علي:

أدى 735 ألف 689 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى 135 مادة (119 مادة فترة أولى و16 مادة فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة في ثالث أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية يرافقه هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور مصطفي شرف المشرف علي امتحان دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عدد من اللجان وهي (النقراشي الإعدادية بنين– السلام الإعدادية بنات – الزيتون المتقدمة التجارية – الشهيد محمد ابراهيم غنيم الإعدادية – الشهيد المقدم شريف أحمد صالح الإعدادية).

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول حيث تم ظبط 5 تليفونات محمولة بحوزة الطلاب، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.