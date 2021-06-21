"السبكي" يتفقد أجنحة شركات التكنولوجيا الطبية بمعرض الصحة العرب

كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، عددا من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الطبية وصناعة أجهزة التعقيم الطبية، للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تخص الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتطورة للربط الإلكتروني ما بين الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية المختلفة، وكذلك التعرف على أحدث أجهزة الأشعة والتصوير الطبي والتشخيص عن بُعد والتعقيم ما قبل العمليات الجراحية.

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health) 2021، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 وإلى 24 يونيو الجاري، بحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ومشاركة أكثر من 4150 شركة عارضة لأحدث الابتكارات والتقنيات الناشئة ومنتجات الأجهزة الطبية وآخر التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، و 1.6300 زيارة متخصصة من 159 دولة، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام).

وأشارت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه خلال فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2021، ستكشف عن أهم المشاريع التي لعبت دورًا حيويًا في تعزيز مستقبل الرعاية الصحية بمصر، ومنها التجربة المصرية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وكذا ما حققته الهيئة من ريادة خلال العامين الماضيين في توفير أفضل الخدمات الطبية بأحدث التقنيات العالمية، وتجربتها في التحول الرقمي للخدمات الصحية خاصة في ظل جائحة كورونا والتي فرضت العديد من التغييرات في نظم تقديم الخدمات الصحية الآمنة للمواطنين، إضافة إلى استعراض انجازات الهيئة في مجال توفير الخدمات المتكاملة الطبية على المستويين الإكلينيكي والخدمي لبرنامج (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية.

وأضافت، أنه من المقرر أيضًا عقد لقاءات مع عدد من رؤساء هيئات الصحة في المجموعة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وزيارة الأجنحة الخاصة بشركات المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، إضافة إلى زيارة العديد من المدن الطبية المتطورة في دبي، ومركز الذكاء الاصطناعي لبحث سبل التعاون في مجال استكمال رقمنة الخدمات الصحية بالهيئة، وكذلك الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال المبادرات الصحية والبرامج وتعزيز الصحة الرقمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مشاركة الهيئة في فعاليات معرض ومؤتمر (آراب هيلث 2021)، هو إعلان عن عملاق جديد في مجال الرعاية الصحية في المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة، عن طريق تعزيز الخدمات الصحية المستقبلية للهيئة وفق أحدث ما توصل إليه العلم ومعايير الجودة العالمية، وكذلك تعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد للخدمات المقدمة للمتعاملين من قِبل الهيئة.

يشار إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي هو أضخم ملتقى للمتخصصين في الرعاية الصحية والمعنيين بالمجال، ويستضيف صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، كما يجذب آلاف الزوار سنويًا، ليس فقط من دول المنطقة العربية والشرق الأوسط ولكن أيضًا من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ويشارك في هذا الحدث السنوي، آراب هيلث 2021، نحو 300 متحدث من مختلف دول العالم لتسليط الضوء خلال نحو 150 جلسة على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين الممارسات الطبية، كما ينظم عدة مؤتمرات طبية تتمحور حول التعليم الطبي المستمر والابتكار والتكنولوجيا وإتاحة التواصل الفعال بالمؤتمرات لتقديم أحدث الرؤى حول الإجراءات والتقنيات والمهارات الحديثة للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية.

وتناقش جلسات اليوم الأول من مؤتمرات آراب هيلث 2021، كل ما يتعلق بجائحة كورونا، وتسلط الضوء على المفاهيم الأساسية للفيروس والسيطرة على المرض ولقاحات كورونا، كما تستعرض جلسات البحث والابتكار في الاستجابة للجائحة والدروس المستفادة منها، فضلًا عن فرص تعزيز النظم الصحية للطوارئ في المنطقة العربية.