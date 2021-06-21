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عيد الأضحى 2021.. وزير الأوقاف: 6 أماكن لا يقام فيها صلاة العيد المقبل

01:22 م الإثنين 21 يونيو 2021
عيد الأضحى 2021.. وزير الأوقاف: 6 أماكن لا يقام فيها صلاة العيد المقبل

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- مصراوي:

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات.

وأضاف جمعة: "مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات".

وشدد وزير الأوقاف، على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة العيد عيد الأضحى

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