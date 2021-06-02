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بشرى سارة.. الصحة تعلن انخفاض معدل الإصابات الأسبوعي لفيروس كورونا

12:39 م الأربعاء 02 يونيو 2021
بشرى سارة.. الصحة تعلن انخفاض معدل الإصابات الأسبوعي لفيروس كورونا

هالة زايد

كتب- محمد سامي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعي على مستوى محافظات الجمهورية شهد انخفاضاً في أعداد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها، وتزامن ذلك مع ما تم رصده على المستوى العالمي من انخفاض الإصابات أيضا، مجددة التأكيد على أهمية الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع الفيروس، سعياً لتخفيض عدد المصابين بهذا الفيروس والحد من انتشاره.​

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