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الإسكان: تسليم دفعة جديدة بمشروع سكن مصر (مواعيد وأقام العمارات)

02:00 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
الإسكان: تسليم دفعة جديدة بمشروع سكن مصر (مواعيد وأقام العمارات)

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، جوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها.

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 95، 75 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 164، 91، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 160، 96، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 203، 100، 104، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 76، 126، 115، يوم الاثنين 14/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 135، 165، 149، يوم الثلاثاء 15/6/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 136، 114، 105، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارات أرقام، 150، 139، 137، يوم الاثنين 21/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 101، 116، 138، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

مشروع سكن مصر حدائق أكتوبر الإسكان المتوسط وحدات سكنية

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