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الرئيس السيسي يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة

05:12 م السبت 19 يونيو 2021
الرئيس السيسي يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع مُناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المُسلحة، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات المُسلحة طبقًا لأحدث التقنيات فى مجال التدريب والتسليح.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي وزير الدفاع محمد فريد محمد زكي

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