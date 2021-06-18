"المصرية للمطارات" تشارك باجتماعات "الآياتا" لتنسيق جدول الموسم الشتوي

كتب- محمد عبيد:

شاركت الشركة المصرية للمطارات، في المؤتمر النصف سنوي رقم 148 لمنظمة اتحاد النقل الجوي "الآياتا" "IATA SLOT Video conference"، والذي عقد لمدة ثلاثة أيام، من الفترة 15 إلى 17 يونيو الجاري، عبر تقنيية الفيديو كونفرانس، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تأتي مشاركة الشركة المصرية للمطارات، في مؤتمر اتحاد النقل الجوي، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، بالمشاركة الفعالة دوليًا ومحليًا كممثلين للمطارات المصرية، ونقل صورة حضارية مشرفة عن مطارتنا الدولية، الخدمات المقدمة والافتتاحات الجديدة.

وشارك في فاعليات مؤتمر منظمة اتحاد النقل الجوي "إياتا" الذي شاركت فيه المصرية للمطارات ممثلي من قطاع العمليات بمطارات "شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب"، مع ممثلي شركات الطيران العالمية، والبالغ عددهم نحو 230 شركة طيران وممثلين عن أكثر من 85 مطارًا حول العالم.

وتكمن أهمية المؤتمر، الذي حضره ممثلي الشركة المصرية للمطارات، 1200 ممثل بقطاع الطيران حول العالم، في توفير فرص للجمع بينهم جميعا للحصول على أفضل فرصة لتنسيق الجدول الزمني للموسم الشتوي المقبل، بهدف مساعدة شركات الطيران للتواصل مع المطارات في الحصول على أفضل الخدمات، وتمكين المطارات من الاستخدام الأمثل لمقدرات المطارات بدون تكدسات، واحتواء الرحلات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمطارات.

وأسفرت الاجتماعات، التي حضرها ممثلي الشركة المصرية للمطارات، لقبول توقيتات الموسم الشتوي المقبل، والتي تبشر بزيادة عالية متوقعة في حركة الركاب مع التمنيات بانحصار تفشي وباء كورونا، وعودة حركة الطيران بالعالم لمعدلاتها الطبيعية.