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غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

01:09 م الخميس 17 يونيو 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 63 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا، بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من: (لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لارنكا، أثينا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، واشنطن، إربيل)، و12 رحلة داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

شركة مصر للطيران فيروس كورونا مطار القاهرة الدولي وزارة الصحة

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