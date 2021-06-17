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طلب إحاطة بشأن انتشار الباعة الجائلين في أكتوبر

12:36 م الخميس 17 يونيو 2021
طلب إحاطة بشأن انتشار الباعة الجائلين في أكتوبر

النائب الدكتور هشام حسين

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن انتشار الباعة الجائلين في مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد النائب في طلب الإحاطة على انتشار الباعة الجائلين في عدد كبير من مناطق أكتوبر، حتى أصبحت ظاهرة تتطلب البحث عن إيجاد حل، لاسيما في ظل ما تسببه من أزمات للمارة والسكان.

وأشار البرلماني، إلى أن الباعة الجائلين يعملون بدون أي ضوابط أو رقابة، فضلا عما يسببه انتشارهم من حالة إزعاج وتعطيل حركة المرور، وتعدد شكاوى المواطنين منهم.

وطالب النائب بضرورة وضع حل لهذه الأزمة، وتوفير أماكن لائقة للباعة الجائلين بشكل منظم يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة، فضلا عن منع المشكلات الناتجة عن انتشارهم بصورة عشوائية.

انتشار الباعة الباعة الجائلين أكتوبر هشام حسين مجلس النواب

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