شعراوي: استضافة اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية 17 و18 يونيو

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن استضافة مصر أعمال الدورة الـ 25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية خلال يومي 17 لـ 18 يونيو الجاري، وذلك بحضور محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات ومقرها برشلونة وجان بيير مباسي الأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمداء المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لاستعراض وجهات النظر المصرية في قضايا التعاون بين مصر وأفريقيا وكيفية دعم التقدم المحرز على كافة الأصعدة بين مصر ودول القارة في العديد من المجالات وكذا اطلاعهم على ملامح ما حققته مصر في المجالات المرتبطة بتطوير المدن وبعض الملفات الأخرى.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر أن يشهد رئيس الوزراء أيضا مراسم التوقيع على اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة والذي تستضيفه محافظة القاهرة حيث تعتبر المحافظة عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أعضاء لجان الشئون الأفريقية والخارجية بمجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحضور اجتماع المجلس التنفيذي بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن مصر تسعى لأن يكون مقر إقليم شمال أفريقيا مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الأفريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك خاصة بعد الرئاسة الناجحة لمصر للاتحاد الأفريقي.

وأوضح شعراوي، أنه من المقرر أن يشهد المقر أول اجتماع للأعضاء الجدد لمجموعة شمال أفريقيا على هامش فعاليات الافتتاح كما تسعى القاهرة لبحث تحديات المدن الأفريقية وغيرها من الملفات المهمة وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية وشركائها الدوليين لخدمة أبناء القارة.

وتابع: هذه الدورة القادمة للمجلس التنفيذي تأتي في ظل جائحة فيروس كورونا والتي تعاني من تداعياتها العديد من دول العالم المختلفة ودول القارة الأفريقية، مؤكدا على أنه سيتم خلال الاجتماعات مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأشار شعراوي إلى أن الجهود المشتركة لوزارة التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ساهمت في استضافة مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا خلال مشاركة الوفد المصري بالقمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية بمدينة مراكش بالمغرب في نوفمبر 2018 وحضور اجتماعات المجلس الأفريقي واجتماع دول إقليم شمال أفريقيا بما سيعزز مسار العمل الأفريقي المشترك بين المدن الأفريقية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن الاجتماعات القادمة بالقاهرة ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات بين المدن المصرية والمدن الإفريقية وعلى رأسها مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مواجهة النمو السكاني والمخلفات الصلبة والتغيرات البيئة وغيرها من الموضوعات المهمة، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف الدول الأفريقية.

وقال اللواء محمود شعراوي: مقر إقليم الشمال سيساعد أيضاً على توفير البرامج التدريبية للكوادر المحلية الإفريقية والتعاون مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خاصة بعد استضافة الوزارة لمتدربين من 29 دولة إفريقية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإفريقيا.

وأضاف أن اجتماع المجلس التنفيذي سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في تطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية ومواجهة العديد من التحديات التي نجحت مصر في إيجاد حلول لها وكذا نجاح مصر في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الوزير أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستشهد أيضا تنظيم بعض الزيارات والجولات للوفد الأفريقي المشارك في الاجتماع لمشاهدة بعض الإنجازات في مصر خاصة المشروعات القومية التي حققتها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الأسمرات وروضة السيدة والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسئولين المصريين.

جدير بالذكر أن مصر قد استضافت مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2019 وافتتحه رئيس مجلس الوزراء وحضره وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من الحكومة المصرية والقارة الإفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمداء عدد من المدن الإفريقية.