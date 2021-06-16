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7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف تعرف عليها

12:28 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف تعرف عليها

ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تشهد الفترة الحالية ارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما يستوجب الاعتماد على استخدام التكييفات والمراوح، الأمر الذى يترتب عليه زيادة استهلاك الكهرباء، مما يرفع من فاتورة الكهرباء.

ويرصد "مصراوي"، بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنازل:-

- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن تراكمه يجعل الثلاجة تعمل بطاقة أكبر وبالتالي ارتفاع استهلاك الكهرباء.

- تجنب وضع الطعام ساخن في الثلاجة لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبًا إلى جنب لملئ الفراغات حتى لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر الاستهلاك اليومي.

- ضبط التكييف على درجة حرارة 25.

- تجفيف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

ترشيد استهلاك الكهرباء فصل الصيف فاتورة الكهرباء

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