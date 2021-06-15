نهضات روحية واحتفالات.. أديرة قبطية تفتح أبوابها للاحتفال بأعياد قديسيها

كتب- مصراوي:

أعلنت مطرانية نقادة وقوص، عن إقامة نهضة روحية بمناسبة عيد رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة نقادة، يومي 17 و18 من الشهر الجاري بكنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل.

ومن المقرر أن تستمر النهضة يوميًا الساعة السادسة والنصف وحتى الثامنة والنصف، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي، والبقاء في المنزل حال الشعور بأى أعراض مرضية، والالتزام بتعليمات فريق الكشافة لحفظ النظام والحفاظ على صحة المصلين.

من جانبه، أعلن الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس دير العذراء بدير الجنادلة للأقباط الأرثوذكس في مركز الغنايم بأسيوط، عن الاحتفال بعيد العذراء "حالّة الحديد" بدير العذراء بالجنادلة خلال الفترة من 13 إلى 28 يونيو الجاري، مشيرًا في بيان له، إلى أنه يوجد بالدير جميع إمكانات الإقامة اليومية وكذلك القداسات والمعمودية، وستكون أتوبيسات الكنيسة في خدمة جميع الزوار الراغبين في أخذ بركة السيدة العذراء.

وأعلنت إيبارشية أسيوط، الاستمرار في إقامة مولد السيدة العذراء بجبل درنكة خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرة في بيان لها أنه بدأ حجز غرف الإقامة بالدير من الثلاثاء الماضي حتى 15 يوليو المقبل، موضحة أن الذي لا يقوم بحجز غرف الإقامة في هذه الفترة سيقوم الدير بتسكينها إلى أسرة أخرى حيث أن الذين يطلبون البركة بالمبيت خلال هذه الفترة كثيرون جدًا.

يأتي هذا فيما يواصل دير الملاك ميخائيل بأخميم احتفاله بعيد الملاك ميخائيل، حيث بدأ الدير إقامة صلوات العشية في الفترة من الأحد الماضي 13 يونيو وحتي 19 يونيو الجاري بإجراءات احترازية مُشددة".

وشدد الدير عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحضور نظرا لتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مع ارتداء الكمامة ومنع التجمعات.