الملا لا يلتقي النواب.. برلماني لوزير البترول: أنا نائب ٣ دورات ولا أعرف مكان الوزارة

كتب- مصراوي:

هاجم النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزير البترول الدكتور طارق الملا، بسبب عدم اهتمامه بلقاء النواب؛ لتلبية طلبات المواطنين.

وقال الحصري:" للأسف أنا كنائب في ثلاث دورات برلمانية، ماعرفش مكان وزارة البترول فين، وفي نفس الوقت نجد باقي الوزراء يقابلون النواب بكل تقدير واحترام".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى وزير البترول.

وقال الحصري: للأسف وزارة البترول لا تعير أي اهتمام بطلبات النواب، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص ملف الفساد في تعيينات البترول.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: هناك نموذج لخراب البيوت تقوم به وزارة البترول، وهو قرار من الهيئة العامة للبترول بإيقاف سيارات المقطورة، رغم صدور قرار وترخيص لها من المرور، متسائلًا: "إزاى تبقى مرخصة وسارية ويصدر قرار بإيقافها، وكمان مفيش بديل لها، وعددها يبلغ 6 آلاف سيارة، يعنى 6 آلاف أسرة، سيتم تشريدها، بقرار غير مدروس".

وأضاف الحصري: "لماذا نصدر أزمات للرئيس السيسي؟! لازم ندرس القرار أولًا، ونشوف البديل الأول، أما تصدير الأزمات فهو أمر غير مسموح به".

وواصل الحصرى هجومه على الوزير: أيضًا تم توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى بدائرتي السنبلاوين وتمي الأمديد، بعد محاولات عديدة، إلا أنه توجد كثافة سكانية كبيرة بباقي قرى الدائرة، وطالبنا بتوصيل الغاز إليها 500 مرة، ولا مجيب للأسف.

واختتم النائب هجومه بتأكيد تشكيل لجنة تقصي حقائق؛ لفحص ملف التعيينات بالبترول.