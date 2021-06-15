جمارك مطار القاهرة تضبط "محل" مشغولات ذهبية ومجوهرات على جسد راكبة عربية

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها أحبطت محاولة تهريب "محل" مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة وفصوص من الألماس، أخفتها راكبة عربية الجنسية على جسدها فور وصولها من الإمارات؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها في الأسواق، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

اشتبه أحمد صالح، رئيس القسم بالجمارك، في راكبة، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبها يدويًّا لم يسفر عن وجود شيء، وبتفتيشها ذاتيًّا عثروا على 3 لفافات كبيرة مغلفة بإحكام بلاصق أسفل "كورسيه" ترتديه الراكبة.

وأسفر تفتيش الراكبة عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات والأحجار الكريمة تقارب اثنين كيلوجرام، عبارة عن 24 انسيالًا من الذهب الأبيض مرصع بفصوص بوزن 335 جرامًا، و10 أساور من الذهب الأبيض مرصعة بفصوص بوزن 115 جرامًا، و37 خاتمًا من الذهب مرصعة بفصوص بوزن 195 جرامًا، ومجموعة من السلاسل المتشابكة من الذهب الأبيض مرصعة بفصوص تزن نحو 270 جرامًا، و25 زوج حلق من الذهب الأبيض؛ بها فصوص بوزن 124 جرامًا، و3 أساور من الذهب الأصفر بها فصوص بوزن 31 جرامًا، و13 دلاية من الذهب الأصفر بها فصوص تزن نحو 44 جرامًا، و2 خاتم ملونان بكل واحد فص بوزن 4 جرامات، و5 دلايات من الذهب الأبيض؛ بها فصوص بوزن 16 جرامًا، و7 سلاسل من الذهب الأصفر بها فصوص بوزن 88 جرامًا، و2 خاتم من الذهب الأصفر بها فصوص بوزن 4 جرامات، و4 خواتم من الذهب الأبيض بها فصوص بوزن 20 جرامًا، و28 كارتًا بكل واحد فص كبير من الأحجار الكريمة، و25 كيسًا صغيرًا بها فصوص ملونة من الأحجار الكريمة بوزن 85 جرامًا، وكمية كبيرة من الأكياس الصغيرة بداخلها فصوص بيضاء من الأحجار الكريمة بوزن نحو 525 جرامًا.

وأمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المطار.