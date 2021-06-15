بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى وزير البترول

كتب- نشأت علي:

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- طلبات إحاطة عن خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، مقدمة من: العضو مجدي الأمير والعضو طه الناظر والعضو سامح السايح والعضو أحمد الشناوي والعضو أيمن معاذ والعضو مجدي عاشور والعضو وحيد فودة والعضو عامر الشوربجي والعضو ولاء عبد الفتاح والعضو شادية خضير والعضو رياض عبد الستار والعضو لطفي شحاتة والعضو محمد نجيب خالد نور الدين والعضو خالد عبد العظيم عبد المولى والعضو حسن سيد خليل

والعضو مجدي ملك والعضو فايزة صالح والعضو كريم السادات والعضو محمد عزت عرفات والعضو منى عبد الله والعضو علاء قريطم والعضو عبد الباقي تركيا والعضو ولاء التمامي والعضو طارق الطويل.



2- طلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، مقدمان من: العضو محمد عبد الله زين الدين،

والعضو جمال الشورى.

3- طلبات إحاطة مقدمة من: العضو وجيه أباظة، عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعي بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة لصحيح القانون، والعضو علاء جعفر، عن تضرر العاملين بشركة "بتروجت" من نظام اليومية، والعضو عبد الناصر عطية، عن خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، والعضو هشام الحصري، عن قرار إحلال السيارات التي تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها، والعضو نانسي نعيم، عن ضرورة دعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز في محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادي من البوتاجاز، والعضو عبد الوهاب خليل، عن خلو معظم المناصب بالوزارة من القيادات الفنية، والعضو محمد أحمد الجبلاوي، عن عدم وجود نتائج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول، والعضو محمود قاسم، عن تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

4- سؤال مقدم من العضو محمود عصام موسى، عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التي حدثت لبعض شركات البترول.