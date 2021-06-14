​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بسبب إنهاء التعاقد مع 30 ألف معلم

(مصراوي):

تقدمت عفاف زهران، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة إلى كلا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن إنهاء التعاقد مع 30 ألف معلم.

وجاء فى الطلب بشأن حل أزمة الـ36 ألف معلم والذي تم التعاقد معهم بعد اجتياز الاختبارات العام الماضي، بهدف سد العجز في أعداد المعلمين وبعد 3 أشهر تم إنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو من نفس العام نظرًا لعدم توافر ميزانية لتغطية التعاقدات.

وسبق خلال مناقشة ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام المالي (2021 \ 2022) أن تعهد المشرف على قطاع الموازنة بالوزارة بأنه سيتم حصر أسماء المعلمين في كافة المحافظات وإرسالها لوزارة التنمية المحلية والتنظيم والإدارة لدراسة الأمر وتعيينهم على حسابات الصناديق الخاصة في المحافظات.

موضحة أنه مر على تلك الوعود عدة أسابيع دون إعلان أي جديد، خاصة مع اقتراب انتهاء العام المالي الحالي والتصويت على موازنة العام المالي المقبل، كما أنه لابد من دراسة حل جذري لتوفيق أوضاعهم وعدم الاعتماد على الصناديق الخاصة بالمحافظات والتي بمثابة مسكنات لأوضاعهم داخل الوزارة خاصة، وأن لهم أحقية لتعيين بعد اجتيازهم كافة الاختبارات والتي كلفتهم أموالًا باهظة.

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