"المتحدة للخدمات الإعلامية" توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية

(مصراوي):

وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، ممثلة في النقيب الدكتور أشرف زكي، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة حسن عبدالله، وعضو مجلس الإدارة عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، وحسام مصطفى رئيس القطاع المالي.

وقال الدكتور أشرف زكي عقب توقيع البروتوكول، إن هذا التعاون مهم جدًا والهدف منه حماية المهنة وتشغيل أعضائها فلن يمارس التمثيل في كل أعمال المتحدة إلا أعضاء النقابة أو بتصريح منها لمن لم يحصل على العضوية وهذه عدالة فنية لابد أن تتحقق وتفعل في الفترة المقبلة، من خلال هذا التعاون.