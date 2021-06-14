400 ألف طن زيادة عن 2020.. "الزراعة": ارتفاع صادرات مصر إلى أكثر من 3.5 مليون طن

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 9 يونيو 2021، حيث بلغ نحو 3 ملايين و586 ألفًا و462 طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا تقرير تلقاه من رئيس الحجر الزراعي.

وقال القصير، في بيان له اليوم الإثنين، إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والجوافة، والفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب، والخوخ، والبطيخ.

وأوضح وزير الزراعة أن الموالح بلغت مليونًا و694 ألفًا و927 طنًّا، بالإضافة إلى تصدير 594 ألفًا و742 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 365 ألفًا و816 طن بنجر علف، محتلًّا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 106 آلاف و679 طنًّا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 55 ألفًا و964 طنًّا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 ألف و342 طنًّا، واحتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السابع بإجمالي 18 ألفًا و496 طنًّا، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 18 ألفًا و260 طنًّا، وحصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 13 ألفًا و 678 طنًّا، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9 آلاف و751 طنًّا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر، بإجمالي 8 آلاف و935 طنًّا، وحصل الرمان على المركز الثاني عشر بإجمالي 6 آلاف و538 طنًّا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 آلاف و749 طنًّا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 آلاف و168 طنًّا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 431 طنًّا.