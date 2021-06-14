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لطلاب الثانوية الأزهرية.. كيفية الاستعلام عن رقم الجلوس ولجان الامتحانات

11:42 ص الإثنين 14 يونيو 2021
لطلاب الثانوية الأزهرية.. كيفية الاستعلام عن رقم الجلوس ولجان الامتحانات

طلاب الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية، التي تبدأ السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن قطاع المعاهد أنهى كافة الاستعدادات الخاصة للامتحانات، موضحا أن إجمالى عدد طلاب الثانوية هذا العام يبلغ 113 الف و 800 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 187 طالبًا بالشعبة العلوم الإسلامية.

وأوضح "عبدالعظيم"، أنه تم زيادة مقار اللجان، والتأكد من صلاحيتها لأداء الامتحان، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب الوكيل، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، لطلاب الشهادة الثانوية معرفة رقم جلوس ومقر اللجان، من خلال إدخال الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين، عبر الرابط التالي:اضغط هنا

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