تحت شعار شكرا يا أبي.. مجموعة العربي تطلق مبادرة لتكريم الأب المصري في عيد الأب ٢١ يونيو

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في سابقة هي الأولى من نوعها أطلقت مجموعة العربي اليوم مبادرة جديدة لترسيخ قيم الشكر والعرفان ورد الجميل من كل أفراد المجتمع إلى الأب المصري ، وقد تم تدشين الحملة في المؤتمر الصحفي الذي أقامته المجموعة في القاهرة بحضور الفنان أحمد أمين، والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي وعدد من الكوادر الإعلامية والصحفية.

وفي كلمته أوضح المهندس محمد العربي، أن مجموعة العربي كانت لها الريادة في إطلاق حملات مجتمعية تحث على ترسيخ القيم في المجتمع، فقد تبنت الاحتفال بعيد الأم منذ سنوات طويلة، واستطاعت أن تجعل من شهر مارس ملحمة كبيرة يصنعها الأبناء لرد الجميل لأمهاتهم .

وأشار الرئيس التنفيذي للعربي إلى أنه خلال هذا الشهر وبمناسبة عيد الأب يوم 21 يونيو سوف تطلق مجموعة العربي حملة وفاء وتقدير للأب المصرى وذلك لدوره العظيم في رفع شأن أسرته وتحمل مسؤوليتها، فهو رمز هام للعطاء الفياض الذي يستحق التكريم والاحتفاء .

فيما أعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته بمبادرة الاحتفال بيوم الأب من مجموعة العربي، مشيراً إلى أهمية تقدير دور الأب وتفعيل تواجده بشكل أساسي في حياة أبناءه لتنشئة أسرة سوية و متماسكة.