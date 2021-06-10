وزير التنمية المحلية يكشف مدة وقف إصدار تراخيص معارض السيارات

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه فيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية، فقد تم التوجيه للمحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن.

وأضاف شعراوي، خلال لقاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوزارة لم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 أشهر في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن.

وأشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراض خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية.

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