البابا تواضروس يطالب بإقرار بداية يونيو عيدًا قوميًا بمناسبة زيارة العائلة المقدسة

كتب- مينا غالى:

طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإقرار يوم 1 يونيو من كل عام، عيدًا قوميًا بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر.

وأضاف البابا خلال كلمته بحفل احتفالية "الخطوات المقدسة" بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر، والتي تنظمها مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة في كنيسة السيدة العذراء في المعادي- أن مسار العائلة المقدسة ليس وجهة دينية، ولكنه وجهة دينية ووطنية، "وكما قلت ننادي بأن يكون يوم 1 يونيو عيدًا قوميًا في مصر كلها، وهو شئ مهم للغاية معنويًا، والأهم يجب أن يُدرّس المسار في المناهج لكي يحافظ عليه الأبناء"، وكما قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة إن المسار محطات، ولكنها تحتاج لاهتمام بالغ، فيجب أن يشعر كل مواطن بأهمية هذه المنطقة ويحافظ عليها.

وأضاف البابا "هذه هي مصر التي اختصها الله بهذا المسار العظيم، لكي يكون بركة لنا كمصريين وكشعب ويكون لنا عنصر تميز وامتياز نقدم به مصر وتاريخها العظيم لكل العالم".

وبدأت في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية "الخطوات المقدسة" بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر، والتي تنظمها مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة في كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الوزراء وأحبار الكنيسة والمسؤولين والشخصيات العامة.

تتكون الاحتفالية من عدة فقرات ضمنها كلمات لقداسة البابا، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والدكتورة شيرين سيف، العضو المنتدب لمؤسسة مارتيريا، وفيلم وثائقي عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى فقرة كورال.