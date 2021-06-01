"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن أزمة متضرري السيول.. الثلاثاء المقبل

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن تمليك أراضي حق الانتفاع المقام عليها منازل متضرري السيول التي تم تسليمها لهم عام 1996، مع تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين؛ حتى يتمكنوا من هدمها وإعادة بنائها وتعليتها، لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأكد النائب أحمد قورة ضرورة اهتمام الحكومة بهذا الملف؛ لأن هناك تضررًا كبيرًا يقع على المواطنين بسببه؛ خصوصًا مع الزيادة العددية لأفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية الاستجابة للمطالب العادلة لهؤلاء المواطنين.