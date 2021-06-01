Masrawy logo white

"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن أزمة متضرري السيول.. الثلاثاء المقبل

01:00 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن أزمة متضرري السيول.. الثلاثاء المقبل

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن تمليك أراضي حق الانتفاع المقام عليها منازل متضرري السيول التي تم تسليمها لهم عام 1996، مع تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين؛ حتى يتمكنوا من هدمها وإعادة بنائها وتعليتها، لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأكد النائب أحمد قورة ضرورة اهتمام الحكومة بهذا الملف؛ لأن هناك تضررًا كبيرًا يقع على المواطنين بسببه؛ خصوصًا مع الزيادة العددية لأفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية الاستجابة للمطالب العادلة لهؤلاء المواطنين.

مجلس النواب طلب إحاطة أزمة متضرري السيول أحمد السجيني

الخبر التالى:

بخصوص الحذف العشوائي لبطاقات التموين.. برلماني يطالب بسرعة البت في طلبات التظلم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا