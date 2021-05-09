حدث في 8 ساعات| "النواب" يقر شروط التعيين في الوظائف العامة.. وكيف انتهى صاروخ الصين؟

05:46 م الأحد 09 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| "النواب" يقر شروط التعيين في الوظائف العامة.. وكيف انتهى صاروخ الصين؟

حدث في 8 ساعات

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

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هالة زايد وزيرة الصحة السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب فيروس كورونا

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