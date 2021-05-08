وزير النقل: انتهاء إنشاء أرصفة وساحات المحطة متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية نهاية 2021

(مصراوي):

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه كل من رؤساء( قطاع النقل البحري - ميناء الإسكندرية - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) عددًا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية استعرض خلاله الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بنقل 554 أسرة من نجع أسو إلى بشاير الخير 3 حيث تم حتى الآن تسكين 336 أسرة وعلى التوازي يتم إزالة هذه المنازل التي تم نقل أسرهم إلى بشاير الخير لضم هذه الأراضي البالغ مقدارها 21 ألف متر مربع إلى ميناء الإسكندرية وذلك في إطار توسيع المنطقة الغربية للميناء في إطار الخطة الشاملة لتوسعة مساحة الميناء بضم مساحة نجع أسو والألومنيوم البالغة 50 ألف متر مربع.

ثم تفقد الوزير موقع المحطة متعددة الأغراض، حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن، وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلى 57%، حيث استعرض الوزير مع رئيس الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض كافة الإجراءات وخطة العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام المقبل والمتمثلة في شراء الأوناش العملاقة للرصيف وإنشاء للبنية التحتية الخاصة بالإدارة الإلكترونية ومركز البيانات كما اطلع الوزير من استشاري المشروع على تصميمات أعمال المرافق بساحات التداول للمحطة والشركات التي ستبدأ العمل بها.

وفي نهاية الجولة أكد وزير النقل أهمية ربط الأعمال كافة بموعد التشغيل وتزامنها طبقًا لتوقيتات تتابعها حيث من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، كما استعرض رئيس الشركة تطور التعاون مع الشركة الفرنسية cma cgm في تطور الأعمال لتجهيز المحطة

التي تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

​