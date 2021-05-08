القاهرة الآن 44 درجة.. الأرصاد توجه 4 نصائح عاجلة لمواجهة الحرارة

02:11 م السبت 08 مايو 2021
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كتب- مصراوي:
قال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الحالية على القاهرة سجلت 44 درجة، وبلغت سرعة الرياح 3 عقدة.
وأضافت الهيئة في منشور لها على الفيسبوك: الاسكندرية ٣٨ درجة وسرعة الرياح ١٠ عقدة، ومطروح ٤٣ درجة وسرعة الرياح٢٠ عقدة يصاحبها إثارة للرمال تعمل على تقليل الرؤية الأفقية إلى ٣٠٠٠ متر.
وأوضحت: الأقصر درجة الحرارة ٤٢ درجة وسرعة الرياح ٦ عقدة، بورسعيد ٢٩ درجة وسرعة الرياح ١١ عقدة، شرم الشيخ ٣٤ درجة وسرعة الرياح ١٦ عقدة.
ونصحت الهيئة بالآتي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.
عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول.
ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.
الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه أثناء الأفطار وخلال فترة الليل.

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  • عاجل:القاهرة الآن 44 درجة.. الأرصاد توجه 4 نصائح عاجلة لمواجهة الحرارة

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