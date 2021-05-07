هاني الحسيني قارئا.. نقل شعائر الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة نفيسة

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، اليوم، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.

ويحضر خطبة الجمعة، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يلقي خطبة الجمعة، ويتلو القرآن الشيخ هاني الحسيني.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان:"فضل ليلة القدر وصدقة الفطر".

وأكدت وزارة الأوقاف، علي جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.