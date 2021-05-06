شديد الحرارة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت "بيان بالدرجات"

كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

الإسكندرية 31 19

وادي النطرون 35 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 37 22

دمنهور 34 21

بلطيم 30 20

مطروح 29 19

السلوم 31 19

سيوة 40 23

بورسعيد 30 19

دمياط 30 20

الزقازيق 37 21

المنصورة 36 21

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 39 26

نخل 37 25

نويبع 40 26

طابا 37 26

كاترين 31 18

الطور 38 25

شرم الشيخ 41 27

الغردقة 40 26

مرسى علم 41 27

الفيوم 38 23

بني سويف 38 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 27

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 39 25

أبورماد 37 26

حلايب 37 25

رأس حدربة 35 24​