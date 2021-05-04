موجة حر ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للأحد
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 4 مايو إلى الأحد 9 مايو، حيث يكون الطقس حار نهارًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الثلاثاء:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
الخميس:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الصعيد.
اعتبارًا من الجمعة 7 مايو انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء.
السبت:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
الأحد:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
230713
عدد المصابين
-
172774
عدد المتعافين
-
13531
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان