موجة حر ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للأحد

10:00 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
موجة حر ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للأحد

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 4 مايو إلى الأحد 9 مايو، حيث يكون الطقس حار نهارًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الصعيد.

اعتبارًا من الجمعة 7 مايو انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من وجنوب سيناء.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة موجة حارة الطقس اليوم

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