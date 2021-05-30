رغم التحديات العديدة.. وزيرة التخطيط تشيد بما أنجزته الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة

كتب- نشأت علي:

ناقشت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الملامح الأساسية لخطة عام 2022/21، من خطة التنمية الـمستدامة متوسطة الـمدى (2019/18- 2022/21).

وأكدت السعيد حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أن ما أنجزته الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والقطاع العام والخاص جاء في ظل بيئة شهدت العديد من التحديات.

وأضافت وزيرة التخطيط أن أزمة فيروس "كوفيد-19" تزيد من التحديات، وفرضت نفسها عند وضع خطة التنمية الاقتصادية لتكون خطة استثنائية، مؤكدة أن معدل النمو شيء جيد؛ ولكنه شيء غير كافٍ.

وأشارت السعيد إلى أنه بفضل التوازنات التي شاركت فيها كل مؤسسات الدولة، تم تحقيق معدل نمو موجب ليصل إلى 3,6%.