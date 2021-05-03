ما مصير تحصيل رسوم التأشيرة للسياح القادمين لمصر بعد انتهاء التجديد؟

كتب- يوسف عفيفي:

حالة من الحيرة يعيشها القطاع السياحي في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بعد انتهاء المهلة التي وافق عليها مجلس الوزراء حتى 30 أبريل الماضي، بشأن تحصيل رسوم التأشيرات السياحية للأجانب القادمين.

وطالب عدد من خبراء السياحة والعاملين في القطاع، بتحديد مصير تحصيل هذه الرسوم من الأجانب القادمين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، فيما دعا آخرين إلى إرجاء القرار حاليا نتيجة الظروف الحالية جراء جائحة كورونا التي تضرب العالم.

ودعا الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى تأجيل قرار تحصيل الرسوم طوال فترة الصيف حتى 31 أكتوبر، نتيجة الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.

وأوضح هزاع لـ"مصراوي"، أن تحصيل الرسوم يكون في ظروف أخرى غير التي نعيشها حاليًا، على أن تطبق مع عودة السياح الروس إلى مصر، وزيادة عدد رحلات الطيران بشكل مكثف ولدى السياح استعداد بسداد رسوم التأشيرة.

وتابع هزاع: "تحصيل الرسوم يكون بعد أن تم التطعيم الكافي بالتزامن مع انتهاء الموجه الثالثة لوباء كورونا مع النصف الثاني لشهر مايو الحالي، والسياح لما يكونا نازلين مصر مش هيفرق معاهم أي شيئ".

وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، عدم تلقي أي قرار من مجلس الوزراء بشأن تجديد أو مد فترة الإعفاء لتحصيل رسوم التأشيرات السياحية للأجانب القادمين إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، بعد انتهاء المهلة التي وافقت عليها الحكومة حتى 30 أبريل الماضي.

وطالب عبداللطيف لـ"مصراوي"، بالتمديد في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية وفي ظل الخوف العالمي والأزمات والتهديد الوبائي، لافتًا إلى أن الجميع يرى المشكلات الجارية جراء هذه الجائحة.

وتابع عبداللطيف: "نحن نحتاج السياحة بأي شكل وسيكون لها ميزة طيبة في هذا التوقيت وتنظر القرار من رئاسة مجلس الوزراء".

وأكد محمد نبيل مرشد سياحي، أن القطاع السياحي في حيرة شديدة بشأن رسوم التأشيرة أم سيتم مد فترة الإعفاء، وذلك بعد أن تلقى العديد من الاتصالات من السائحين بشأن رسوم التأشيرة.

وتساءل نبيل في تصريحات له، هل سيتم مد فترة الإعفاء أم أنها انتهت بنهاية شهر أبريل الماضي، لأنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات بشأن رسوم التأشيرة، هل سيتم مد فترة الإعفاء أم سيتم تحصيل رسوم بداية من يوم 1 مايو الحالي؟، مطالبًا مجلس الوزراء بتحديد الموقف.

وكان مجلس الوزراء، وافق اعتماد مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021.