الرطوبة 70% على القاهرة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود الساعات المقبلة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهاراً، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأضافت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتصل درجات الحرارة على القاهرة 34- 20، والسواحل الشمالية 29- - 20، جنوب سيناء 37 - 26، شمال الصعيد 37- 23، جنوب الصعيد 42 - 24، فيما تصل نسبة الرطوبة على القاهرة 70%، والسواحل الشمالية 80%.