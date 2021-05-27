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"تعاملوا معها بحرص".. الصحة توجّه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن المضادات الحيوية

11:27 م الخميس 27 مايو 2021
"تعاملوا معها بحرص".. الصحة توجّه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن المضادات الحيوية

ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

وجهّت وزارة الصحة والسكان، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن تناول المضادات الحيوية، قائلة: "تعاملوا بحرص مع المضادات الحيوية".

ونشرت الوزارة، إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" يوضح أن سوء استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى الإصابة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية التي تجعل علاج العدوى أصعب.

وتابعت: "ما المقصود بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات تطور قدرتها على مقاومة تأثير الأدوية مع مرور الوقت وهذا يجعل علاج العدوى أصعب، ويؤدي إلى أمراض وخيمة أو الوفاة".

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