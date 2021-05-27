صور.. إحباط محاولة تهريب طبنجة "غدارة" أثرية وخنجر بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب خنجر وطبنجة أثرية، أخفاها راكب داخل حقائبه بين طيات ملابسه، وذلك فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وإحالته للنيابة.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه أحمد الجوادي رئيس القسم في راكب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أمجد حسين مأمور الجمرك، تلاحظ وجود ما يشتبه الطبنجة والسيف.

وكلف وائل إمبابي مدير الحركة المشرف على الصالة أحمد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن وجود طبنجة "غدارة'" وخنجر.

وبعرض الأمر على إدارة شرطة المفرقعات بالمطار، أفاد المقدم محمد شاهين بأن الخنجر ذو نصل معدني محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 وتعديلاته، وأن الطبنجة عبارة عن مسدس من طراز قديم، ويلزم لدخولها البلاد تصريح من قطاع الأمن العام.

وتم العرض على مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، والذين قاموا بتشكيل لجنة عليا من 5 مسئولين هم طارق أحمد وهناء المشهور المديرين العموم وأحمد إبراهيم مدير الوحدة وأحمد عبدالله وهيثم يوسف مفتشي الآثار، والذين أفادوا بأن الطبنجة تصادر بموجب القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لصالح وزارة الآثار والسياحة.

وأمر أحمد طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة.