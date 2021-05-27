كورونا في 24 ساعة| 5 فئات أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود وتوصيل اللقاح للمنازل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 188567 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

خط ساخن و10 فئات.. خدمة جديدة من الصحة للتطعيم بلقاح كورونا منزلياً

جمال عبدالناصر يُعلن تعافي زوجته من فيروس كورونا

محافظ البحر الأحمر: تطعيم أكثر من 50 ألف من العاملين بالقطاع السياحي

علماء: اكتشاف سبب حدوث جلطات جراء بعض لقاحات كورونا

ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر تروي تفاصيل الحالة

الصحة العالمية: نوصي بعمل مسحة "PCR" للكشف عن كورونا وعدم الاكتفاء بالأشعة والتحاليل

"صحة مطروح": تخصيص غرفة عزل لمرضى الفطر الأسود بمستشفى النجيلة

"الوضع شبه مستقر".. الصحة العالمية: لابد من التركيز على تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا

أول تصريح رسمي حول تجهيز غرفة لعزل مصابي الفطر الأسود

الصحة العالمية: نحتاج إلى أسبوعين لتحديد المنحنى الوبائي في مصر بعد الأعياد

الصحة العالمية: القضاء على انتقال فيروس كورونا يمنع ظهور تحورات جديدة

هل أنت منهم؟.. 5 فئات أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفطر الأبيض والأسود والأصفر

كورونا اليوم: أعراض جديدة للمضاعفات.. وأطعمة يجب أن تتناولها المرأة الحامل

لليوم الثاني.. مركز لقاحات كورونا بأرض المعارض يستقبل المواطنين للحصول على التطعيمات -صور