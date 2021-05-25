موافقة برلمانية على الموازنة العامة لوزارتي السياحة والطيران لعام 2022

كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي اليوم الثلاثاء، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022 فيما يخص وزارتي السياحة والطيران المدني والهيئات التابعة لهما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائبة نورا علي، وعدد من أعضاء اللجنة ومسئولي وزارتي السياحة والطيران المدنى.

وقالت النائبة نورا إن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تدعم وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني والهيئات التابعة لهما لاستكمال مسيرة الإنجازات وجهود الدولة التي تتم على أرض الواقع في قطاعي السياحة والطيران بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جائحة كورونا العالمية.