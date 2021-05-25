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البرلمان يوافق على رفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 عاما

02:40 م الثلاثاء 25 مايو 2021
البرلمان يوافق على رفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 عاما

مجلس النواب

كتب- نشات علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون سن التقاعد للقوات المسلحة، برفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.

ورحب أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذي يقضي برفع سن التقاعد لرتبة الفريق إلى 65 سنة بدلا من 64.

وأكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه تم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وفقا لما نصه الدستور.

من جانبه أكد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية، رفع سن التقاعد لرتبة فريق إلى 65 سنة ضروري لنقل الخبرات.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يعدل السن المقررة للتقاعد من الحدمة العسكرية الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسحلة الصادر بالقانون 90 لسنة 1975 لرتبة الفريق لتكون 65 سنة.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مجلس النواب رفع سن معاش رتبة الفريق حنفي جبالي قانون سن التقاعد للقوات المسلحة

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