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​اليوم.. "الأعلى للآثار": 50% تخفيضًا للسياح الأفارقة على دخول المواقع الأثرية والمتاحف

04:00 ص الثلاثاء 25 مايو 2021
​اليوم.. "الأعلى للآثار": 50% تخفيضًا للسياح الأفارقة على دخول المواقع الأثرية والمتاحف

المجلس الأعلى للآثار

(مصراوي):

وافق المجلس الأعلى للآثار على منح السياح الأفارقة تخفيض بنسبة 50%؜ على رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021.

يأتي هذا بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا والذي يوافق يوم 25 مايو من كل عام.

جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم أفريقيا يتزامن مع تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 والمعروفة الآن باسم الاتحاد الأفريقي.

المجلس الأعلى للآثار السياحة السياح الأفارقة المواقع الأثرية

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