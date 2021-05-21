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وزارة الري: خطة لمواصلة تطوير الحدائق التابعة في القناطر الخيرية

06:37 م الجمعة 21 مايو 2021
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كتب- أحمد مسعد:

صرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه يجري حاليًا الانتهاء من تطوير حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية على مساحة 5 أفدنة، في إطار أعمال التطوير المستمرة التي تنفذها الوزارة لحدائق الري في القناطر.

وأوضح عبدالعاطي، في بيان له الجمعة، أن أعمال التطوير تشمل بحيرة صناعية بطول 150 مترًا على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية، بالإضافة لكافيتريا وقاعة أفراح ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه، مع استخدام شبكة ري حديث لري الحديقة، وتنفيذ شبكة إناره ليلية للحديقة.

وأضاف وزير الري، أن جميع اعمال التطوير يتم تنفيذها ذاتيًا من خلال أجهزة الوزارة اعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة، باستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

القناطر الخيرية محمد عبدالعاطي وزارة الموارد المائية حديقة البحيرة

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