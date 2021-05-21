شعراوي: بيع 1811 طن لحوم ودواجن ومنتجات أساسية ل617 ألف مواطن ضمن "شباب الخير"



كتب - محمد نصار:



تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود مبادرة "شباب الخير" خلال شهر رمضان المبارك والاستعدادات الجارية لإنطلاق المبادرة في باقي محافظات المرحلة الأولى بعد أن أطلقها وزير التنمية المحلية في بداية شهر رمضان لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب ، حيث وصلت سياراتها خلال شهر رمضان إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والشرقية ، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن في مرحلتها الأولى 12 محافظة بعد إضافة الشرقية حيث من المقرر أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى باقي المحافظات وهي المنيا وشمال سيناء والمنوفية والدقهلية وبني سويف وتستمر لمدة أربعة أشهر.

وأوضح شعراوي، أنه من المقرر أن تستكمل المبادرة رحلتها فى باقى محافظات المرحلة الأولى بداية من السبت القادم 22 مايو الجاري، حيث تم التعاقد مع أكبر شركات السلع الغذائية لتوفيرها بالشكل والجودة والسعر المناسب للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن سيارات المبادرة قامت خلال شهر رمضان المبارك ببيع حوالي 1811 طنا من السلع الغذائية المتنوعة حيث تم توزيع 40 سيارة تابعة للمبادرة على 61 مركزا ومدينة وحيا في 7 محافظات ، لافتاً إلى أنه تم بيع 1209 طناً من اللحوم و الدواجن و602 طناً من المنتجات الأخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن البلدي وعسل النحل ومجمدات اللحوم من الكفتة والسجق و استفاد منها خلال شهر رمضان المبارك حوالي أكثر من 617 ألف مواطن في المحافظات السبع التي بدأت فيها المبادرة، كما تم توفير فرص عمل لحوالي 134 شابا يعملون على تلك السيارات.

وأضاف التقرير أن المبادرة شهدت في المحافظات التى إنطلقت بها إقبالاً كبيراً من المواطنين على عملية الشراء خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً نظراً لإنخفاض أسعار المنتجات عن مثيلتها في الأسواق وكذا جودة المنتجات المعروضة والتي تتضمن حوالى 30 سلعة غذائية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالدعم الذي يقدمه المحافظين وكافة الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين خاصة الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.

وقال وزير التنمية المحلية إن سيارات المبادرة تتركز بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل وتوفير السلع الغذائية لها بجودة وأسعار مخفضة.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالمرحلة الأولى من المبادرة بتقديم كل التسهيلات اللازمة واستخراج التصاريح الخاصة بعمل سيارات المبادرة وتذليل أي معوقات تواجهها.

وأكد شعراوي على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة فى المبادرة وكذا أن تكون الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق وأن تكون حديثة التعبئة والإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال تلك المبادرة أيضاً توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر

وكان وزير التنمية المحلية ، قد أطلق في 13 أبريل الماضي، مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث شهد شعراوي وعدد من قيادات الوزارة والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطنى للشباب وعدد من ممثلي المجلس اصطفاف سيارات المبادرة المحملة بـ 30 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطن على رأسها اللحوم والدواجن وذلك أمام مقر الوزارة.